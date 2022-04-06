المركزي السعودي: المواطنون انفقوا ما يزيد على 14 مليار ريال خلال أسبوع

استعرض البنك المركزي السعودي ، اليوم (الأربعاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (27 مارس – 2 أبريل)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق ما يزيد على 14 مليار ريال عبر 153.3 مليون عملية، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 2.8 مليار ريال، تلاه الإنفاق على قطاعات أخرى بنحو 2.2 مليار ريال، ثم الإنفاق على المطاعم والمقاهي بنحو 1.6 مليار ريال.



وأنفق المستهلكون 1.3 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و1.1 مليار ريال على الملابس والأحذية، و841.8 مليون ريال على الصحة، و761.7 مليون ريال على محطات الوقود، و644.6 مليون ريال على النقل، و435.4 مليون ريال على مواد البناء والتشييد.

كما أنفقوا 503.8.19 مليون ريال على الأثاث، و358.5 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و355.9 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و248.4 مليون ريال على الفنادق، و220.1 مليون ريال على المجوهرات، و192.6 مليون ريال على التعليم، و131.2 مليون ريال على الاتصالات.