بنزيما وفينسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لملاقاة تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينسيسوس جونيور - كريم بنزيما

وتُقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي الإنجليزي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.