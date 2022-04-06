أخويا وصاحبي.. رحاب الجمل: لا أنافق محمد رمضان واعتذرت عن الأسطورة لمرض والدي

وجهت العرافة حديثها للفنانة رحاب الجمل، :" قائلة:" ليه بتشتمي الناس بسبب تنمرهم على ابن محمد رمضان .. انتي بتنافقي محمد رمضان؟".

وقالت رحاب الجمل في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة "المذاع على قناة "المحور"، :" أنا اشتغلت مع محمد رمضان فيلمين فقط، وبدأ الأمر في فيلم إحكي يا شهرزاد ، ودايما بقول محمد رمضان صاحبي واخويا".

وتابعت رحاب الجمل:" اعتذرت عن المشاركة في مسلسل الأسطورة لأن والدي كان بيعمل عملية كبيرة وماما كانت مصابة بالسكر ولم اتمكن من العمل".

وفي سياق متصل تحدثت رحاب الجمل عن شقيقتها قائلة :"شقيقتي غادة سيدة منزل وفتحت قناة على اليوتيوب بعنوان مطبخ غادة ولا حقيقة لرغبة شقيقتي في العمل في الإعلام".

