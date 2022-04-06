عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال حديثه ببرنامج "الإمام الطيب".. شيخ الأزهر: "الوجود" أول صفة من الصفات الإلهية الذاتية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن اسمي "الملك القدوس" من الأسماء الحسنى لله تعالى التي وردت في القرآن الكريم في أواخر سورة الحشر.

وفي السنة النبوية، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن لله تِسْعَةً، وتِسْعِينَ، اسْمًا، مِائَةً إلا واحدا مَنْ أَحْصَاهَا دخل الجنة"، إضافة إلى ما أجمع عليه المسلمون قديمًا وحديثًا، موضحًا أن المَلك سبحانه وتعالى هو الملك المطلق الحقيقي المأخوذ من المِلك، وهو المستغني عن غيره في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ولا يحتاج لغيره أبدا.

وبين فضيلة الإمام الأكبر، خلال الحلقة السادسة من برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، المذاع على قناة الحياة، أن "المِلك" ينقسم إلى مِلكين؛ مِلك مطلق ومِلك مقيد، لآفتًا إلى أن المِلك المطلق هو الذي يستغني عن غيره في كل شيء، ولا يحتاج في ذاته إلى غيره، موضحًا أن أول صفة من الصفات الإلهية هي الصفة الذاتية أو النفسية وهي "الوجود"، مبينًا أن الوجود الإلهي يختلف عن الوجود الإنساني وعن باقي المخلوقات، ولذلك يسمون الله واجب الوجود ويسمون الباقي "إنسان حيوان نبات" ممكن الوجود؛ ممكن أن يوجد وممكن أن يستمر في العدم، مشيرًا إلى  أنه استوى الوجود والعدم بالنسبة لشيء فوجوده ليس من ذاته وهو محتاج إلى من يعطيه الوجود؛ لكن الله سبحانه وتعالى مستغنٍ في ذاته، ووجوده دائمًا من ذاته لا يحتاج لأحد لكي يعطيه الوجود.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن "المَلك الحقيقي" هو الذي يستغني عن الغير  سواء في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله، وهذا لا يكفي لكي يسمى الملك المطلق؛ إنما يضاف إليه جزء آخر متمم وهو "ويحتاج إليه غيره"، أما المَلك المطلق هو الذي يستغني عن غيره في كل شيء، ويحتاج إليه غيره، وهكذا المِلك المطلق هو عدم الاحتياج إلى الغير واحتياج الغير إليه، أما المِلك المقيد فهو الذي يملك أشياء ولا يملك أشياء أخرى لأنه مقيد وهذا ما يمكن أن نسميه ملك مجازًا، موضحًا أن هناك ما يطلق عليه اسم الملك من العباد، فقد  تحرر من سلطة الأشياء والأشخاص والهوى ومن جميع الأمور المادية،  فهو يملك قلبه وقالبه، فالخواطر السيئة لا تخطر على باله أبدًا، ويملك القالب وهو الجسم  فيحفظ أعضائه حفظً كاملًا، وهؤلاء مؤيدون بعصمة الله سبحانه وتعالى وهذه خصيصة للأنبياء والرسل ومن ورثهم  من الأولياء والعلماء الصالحين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

براءة المستشار مرتضي منصور للمرة الثانية من سب محمود الخطيب بحكم نهائي

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

وزارة التعليم تطالب المديريات بحصر أعداد الطلاب المتجاوزين لـ نسب الغياب

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة بعد تعديلها

العثور على جثة شاب بمياه نهر النيل بإدفو شمال أسوان

على طريقة كهربا.. الأهلي أمام فرصة ذهبية لخطف زيزو من الزمالك

ليفربول يستعد لعرض 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لتجديد عقد محمد صلاح

ترشيحاتنا

حماية المستهلك يتحفظ على كميات من شيكولاتة كندر (البيضة) للأطفال

لسبب غير معلوم.. روسيا تحفر خنادق وتحصينات حول محطة تشيرنوبيل النووية| فيديو

زيادة عزلتها .. الرئيس الأمريكي : سنحظر أي استثمارات أمريكية في روسيا

لو أعرف..رحاب الجمل عن برنامج رامز جلال:مخدتش فلوس تناسب حجم المقلب|فيديو

تشكيل الزمالك.. بن شرقي وعمر السعيد يقودان الهجوم أمام بيراميدز

لاعبو بيراميدز يصلون استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

راتب يومي .. فان دام يطلب أجرا خياليا في رامز موفي ستار

لماذا بكى أمام العرافة؟ .. حسام البدري يفتح ملفات شائكة.. فيديو

4 شائعات اجتاحت مواقع التواصل.. أبرزها طلاق ياسمين صبري وصورة عبلة كامل

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ