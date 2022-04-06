نائب وزير التعليم العالي للتحول الرقمي عن عقد الامتحانات بالتابلت: الموضوع قيد الدراسة .. وطلاب الجامعات : الورقية أفضل

عميد آداب القاهرة :

استعدادات الشبكات الخاصة بخدمات الإنترنت أهم عامل فى الامتحانات الأونلاين

طلاب كلية التجارة:

الامتحانات عن طريق التابلت ستكون صعبة

ينتهى كل عام أكثر من 200 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة ، وخلال السنوات الماضية مدت وزارة التربية و التعليم طلاب مراحل الثانوية العامة بـ “ التابلت ” وبعد الانتهاء من المرحلة الثانوية و الانتهاء من الامتحانات يحصل الطالب على “ التابلت ” كهدية ولم يسترد مره أخرى إلى الوزارة .

ولذلك من الممكن خلال السنوات القادمة فى المرحلة الجامعية ، أن أمتحانات طلاب الكليات المختلفة عن طريق التابلت؟

ومن جانبه قال الدكتور هشام فاروق نائب وزير التعليم العالى للتحول الرقمى ، أنه لم يتم تحديد فكرة تنفيذ عقد الامتحانات الجامعية عن طريق التابلت.

وأضاف الدكتور هشام فاروق خلال تصري لصدى البلد ، انه يتم دراسة الموضوع ، لان هذا يتطلب دراسات كثيرة من قبل الجامعات المختلفة ، مشيرا إلى انه فى حالة الاستقرار على الفكرة سيتم الإعلان عنها مباشرة.

وفى نفس السياق ، علق الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن هل يمكن خلال الفترة القادمة عقد امتحانات الجامعات إلكترونيا على التابلت مثل امتحانات الثانوي.

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، استعدادات الشبكات الخاصة بخدمات الانترنت اهم عامل في هذا الموضوع ، فكرة استثمار ما تم توزيعه من اجهزة على الطلاب في المدارس اثناء تعليمهم في الجامعات امر مهم جدا ومنطقي .

على الجانب الآخر ، قال الطالب محمود السيد الطالب بكلية التجارة ، إن فكرة عقد الامتحانات من التابلت بكلية التجارة سيكون صعب بالنسبة لنا ، وذلك بسبب ان المواد تحتاج إلى خطوات كثيرة وعمليات حسابية تحتاج إلى وقت كبير و هذا لا يتناسب مع الامتحانات على “ التابلت ” .

وأشارت الطالبة زينب محمد بكلية الاداب ، ان المقررات الدراسية بكلية الاداب مواد نظرية والاجابة على اسئلة الامتحانات تتطلب إلى شرح أكثر ، و نحتاج إلى اسئلة مقالية بجانب الاسئلة بنظام البابل شيت .

وبدأت جامعة القاهرة بتوزيع التابلت على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ، خلال فاعاليات افتتاح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالمدينة الجامعية للطلبة، وذلك في إطار رؤية الجامعة بتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوى القدرات الخاصة في المجتمع الجامعي، ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى والطلاب.

وتابع الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة حرصت على مسايرة منظومة التعليم الإلكتروني، وتم توزيع تابلت على الطلاب، وتعليمهم لغة الاشارة، واستخدام طريقة برايل وتوفير المحاضرات المسموعة المكفوفين، مخاطبًا الطلاب ذوي الإعاقة بأنهم ليسوا وحدهم من لديهم إعاقة لأن كل منا لديه إعاقة سواء كانت إعاقة بدنية أو نفسية أو إعاقة في التفكير، مؤكدًا أننا جميعا نواجه تحديات مهنية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي والمشرفة على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، إن هذا اليوم يمثل حصاد جهود متواصلة على مدار 3 سنوات لافتتاح المركز ، لافتة إلى أن توجيهات ودعم الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة كانت مستمرة وغير محدودة لإنشاء المركز على أعلى مستوى بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى جامعة متاحة للجميع.