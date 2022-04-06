أوكرانيا تعلن إجلاء 4892 شخصا عبر الممرات الإنسانية

أعلن مسئول أوكراني، اليوم الأربعاء، إجلاء 4892 شخصًا من المدن عبر الممرات الإنسانية يوم الأربعاء.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إرسال 100 طائرة مسيرة إلى أوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية، مشيرة إلى توقعها بوصولها إلى كييف.

وقالت البنتاجون: "بوتين سيركز جهوده على شرقي أوكرانيا وهذا ما سيؤدي الى استمرار العنف والصراع".

وأضافت: "بوتين لم يحقق أيا من أهدافه في أوكرانيا ومن بينها السيطرة على كييف وإزاحة الحكومة فيها والأوكرانيون يمكن أن ينتصروا في النهاية".

وتابعت: "هدفنا هو ضمان قدرة أوكرانيا الدفاع عن نفسها، بينما تتفاوض من أجل السلام، وردع أي محاولة لروسيا ضد دول الجناح الشرقي للناتو".