التشيك ترسل معدات عسكرية روسية إلى أوكرانيا.. صور

عرض التلفزيون التشيك صورا لمعدات عسكرية على متن قطارات في محطة ببلدة جيهلافا يقال إنها متجهة إلى أوكرانيا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا سيرنوتشوفا يوم الثلاثاء إن جمهورية التشيك كانت ترسل 'معدات عسكرية أساسية' إلى أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرج متحدثا في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بروكسل لإجراء محادثات بشأن الصراع، إنه لن يخوض في تفاصيل نوع الأسلحة التي يقدمها الحلفاء لأوكرانيا.

وأضاف:"لكن يمكنني القول إن إجمالي ما يفعله الحلفاء مهم ويشمل أيضا بعض الأنظمة الأثقل جنبا إلى جنب مع الأنظمة الأخف".

التشيك كانت جزءا من تشيكوسلوفاكيا

انضمت الجمهورية التشيكية - التي كانت جزءا من تشيكوسلوفاكيا في حلف وارسو وتحالفت مع الاتحاد السوفيتي - إلى حلف شمال الأطلسي في عام 1999.

ويقال إن الدبابات سوفيتية أو روسية الصنع.