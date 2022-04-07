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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت: الرئيس اليمني يعفي محسن الأحمر ويشكل مجلس قيادة رئاسي وروسيا تحذر من تعليق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان

صدى البلد

زيلينسكي: التأخر في حظر النفط الروسي يودي بحياة الأوكرانيين
وزيرة الخزانة الأمريكية: لن نشارك في اجتماعات مجموعة العشرين إذا حضرت روسيا
أمريكا تفرض عقوبات على ابنتي فلاديمير بوتن
سقوط ثلاثة صواريخ قرب مصفاة نفط في كردستان العراق
روسيا تحذر من يصوت على تعليق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد كبير من الأخبار والموضوعات الهامة التي تسلط الضوء على الصعيدين الإقليمي والعربي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن مرصد الأزهر أعلن أن "ظاهرة التطرّف من الظواهر الخطيرة التي انشغلت شعوب العالم بمواجهتها، كونها تمثل تهديدًا لأمن المجتمعات وسلامتها، وصار كل مجتمع يبحث عن طوق النجاة من هذا الوباء".

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على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن الرئاسة اليمنية، أصدرت قرارين بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، وإعفاء نائب رئيس الجمهورية، علي محسن الأحمر من منصبه، حيث تضمن القرار الأول الذي جاء تحت عنوان تشكيل مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وبموجب هذا الإعلان، فوض الرئيس اليمني، مجلس القيادة "تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، فيما سيتم نقل صلاحيات نائب الرئيس، للمجلس.

وقالت "الجريدة" إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا، سقطوا مساء أمس قرب مصفاة نفط في كردستان العراق "ولم تتسبب في أية أضرار بشرية أو مادية"، وفق ما أعلن جهاز مكافحة الارهاب في الإقليم.

دوليًا قالت "الراي" إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا الساسة الغربيين، إلى الاتفاق سريعا على حظر النفط الروسي، وشكا من أن تقاعسهم عن ذلك يودي بحياة الأوكرانيين.

ونقلت "الوطن" عن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قولها إن الولايات المتحدة لن تشارك في "عدد من الاجتماعات" الخاصة بأكبر الاقتصادات العالمية في مجموعة العشرين في حالة حضور روسيا، وذلك بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت "القبس" إن الولايات المتحدة فرضت حزمة جديدة من العقوبات استهدفت كيانات ونخبا روسية، طالت ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن البالغتين وزوجة وابنة وزير الخارجية سيرجي لافروف وأعضاء مجلس الأمن الروسي بالإضافة إلى بنكين روسيين.

وأشارت "الراي" إلى أن روسيا حذرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أن الموافقة أو حتى الامتناع عن التصويت على محاولة الولايات المتحدة لتعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان سيعتبر "بادرة غير ودية" لها عواقب على العلاقات الثنائية.
 

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