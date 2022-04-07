أسرار لأول مرة.. لمياء الجداوي: وحيد سيف رغم مرحه كان قليل الكلام

قالت الفنانة لمياء الجداوي؛ إن أولادها فرح وعمر أقرب لها في الشكل أما نور إبنتها أقرب لوالدها ؛ وأدت دور في مسرحية أصحاب المعالي وقابلت زوجها أشرف لأول مرة فيها اتخطبوا أثناء العمل في هذه المسرحية .

أضافت لمياء الجداوي ؛ في لقاء تليفزيوني على قناة "سي بي سي" في برنامج" نصف الحكاية " ؛ أن الفنان وحيد سيف والد زوجها كان قليل الكلام أثناء جلساته مع أسرته رغم بهجته وإفيهاته ؛ مضيفة أنها مثلت في الإعلانات وعمرها 13 سنة لأنها من عائلة فنية .

أوضحت لمياء الجداوي أنها شاركت في فرقة رضا بعدما تجاوزت الإختبار وعملت فيها لمدة سنتين ؛ وكانت دائما حاضرة في الكواليس وكانت تقلد الفرقة بالكامل ؛ مضيفة أن أجرها في أول إعلان كان ألف جنيه .

أشارت لمياء الجداوي إلى أن مدرستها كان فيها الكثير من أولاد الفنانين ؛ مثل نائلة إبنة حسين فهمي وحنان مفيد فوزي وبوسي صلاح الدين وإبنة الفنانة مديحة سالم ورانيا محمود ياسين وعبير جلال الشرقاوي وشرين رضا .