طقس السعودية اليوم.. رياح مثيرة للأتربة تؤثر على 6 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم، الخميس، تقريرا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب صحيفة "عاجل" السعودية، قال المركز الوطني للأرصاد، بتقريره عن طقس اليوم الخميس، إن 6 مناطق بالمملكة تشهد رياحا سطحية مثيرة للأتربة؛ مما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.

وتتباين مدة تأثير الرياح من منطقة إلى أخرى فتستمر في منطقة الحدود الشمالية حتى الساعة السابعة صباح الخميس، وتؤثر على «العويقيلة، ورفحاء».

وتبدأ تلك الحالة في منطقة حائل من الساعة التاسعة صباحا، وحتى السابعة مساء، وتؤثر على محافظات ومراكز «الحائط، السليمى، الشنان، بقعاء، سميراء، موقق» بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.

كما تتأثر منطقة القصيم بالرياح السطحية التي تبدأ الساعة السادسة صباح الخميس ويمتد تأثيرها 12 ساعة على محافظات ومناطق: «الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الخبراء، الرس، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقيلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء».

أما منطقة الرياض فتؤثر الرياح فيها بدءا من الساعة التاسعة صباحا ولمدة 10 ساعات وتؤثر على محافظات ومراكز: «الزلفي، الغاط، المجمعة، حريملاء، رماح، شقراء، مرات».

وكذلك تتأثر المدينة المنورة برياح سطحية تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر 10 ساعات وتؤثر على «العلا، العيص، خيبر». فيما تتأثر منطقة تبوك عشر ساعات بحالة جوية مماثلة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتؤثر على محافظة تيماء.