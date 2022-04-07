صادرات مصر الغذائية للدول العربية تسجل 379 مليون دولار خلال يناير وفبراير

ارتفعت قيمة صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 5% للدول العربية خلال شهري يناير وفبراير 2022، لتسجل 379 مليون دولار في مقابل 359 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، ومحققة قيمة نمو بلغت 20 مليون دولار.

وأوضح تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن الدول العربية تتربع على رأس قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في شهري يناير وفبراير الماضيين مستحوذة على 61% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية.

وانخفضت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2% لتحقق 88 مليون دولار وتمثل 14% من إجمالي الصادرات.

وبلغت الصادرات المصرية ارتفاعا للدول الأفريقية غير العربية بقيمة 51 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 12%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 34 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 9%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 73 مليون دولار والتي تمثل 12% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.