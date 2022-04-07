شيماء سيف تحتفل بوصول صفحتها على انستجرام إلى 6 ملايين متابع

احتفلت الفنانة شيماء سيف بوصول صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام إلى ٦ ملايين متابع.

ونسخت شيماء سيف صورة لها وعلقت: " 6 مليون بوسة لأحلى عيلة في الدنيا، شكرا لحبكم ودعمكم ومساندتكم وكلامكم الحلو دايما انا من غيركم ولاحاجة".

أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي،وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيامأحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

البوستر الرسمى لمسلسل فى بيتنا روبوت

كشف المنتج هشام جمال عن البوستر المبدئى لمسلسل “فى بيتنا روبوت” عبر حسابه بموقع انستجرام .

وكتب هشام جمال : في بيتنا روبوت 2 على قناة الحياة في رمضان إن شاء الله استنوا البوستر الرسمي اللي فيه كلالأبطال والإعلان قريبا جدا إن شاء الله.