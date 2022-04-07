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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محذرة من تزويد أوكرانيا بالسلاح.. روسيا: الأحداث ستحدد مشاركة بوتين بمجموعة العشرين

الكرملين
الكرملين


حذرت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، من تزويد الغرب لأوكرانيا بالسلاح؛ مؤكدة أنها "مسألة لا تساهم بالسلام".

ويأتي ذلك بعد أن طالب وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الخميس، من الناتو أن مساعدة كييف بإمدادها بكل ما تحتاجه من أسلحة دفاعية وهجومية.

وعلق الكرملين عن مدى إمكانية مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة العشرين المقبلة، مشيرا إلى أن الأحداث ستحدد الأمر مستقبلا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا في ضوء موقف الغرب من عدم مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين، ستسترشد بالدولة المنظمة، إندونيسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين: "سوف نستوضح هذا الأمر. على كل حال، إندونيسيا هي الدولة المنظمة والرئيسة. بطبيعة الحال، سنستهدي في المقام الأول بالمنظم. ولكن، اعتمادا على كيفية تطور الوضع، سيتم تحديد الموقف بشأن المشاركة. لكن روسيا تواصل العمل، هذا مجال مهم للغاية للعمل في إطار مجموعة العشرين".

وكانت وكالة بلومبرج قد نشرت في وقت سابق أنباء عن محاولات من جانب مسؤولين، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لإقناع إندونيسيا بعدم السماح لبوتين بالمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أمس الأربعاء، إن واشنطن لن تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين المقرر عقدها في إندونيسيا  في حال مشاركة روسيا.

وأضافت يلين: "أوضح الرئيس جو بايدن، وأنا أتفق معه بالتأكيد ، أنه لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد بالنسبة لروسيا في أي من المؤسسات المالية".

يأتي ذلك وسط فرض الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على المؤسسات المالية الروسية، وكذلك بعض الأشخاص، بمن فيهم بنات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزوجته ووزير خارجيته.

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