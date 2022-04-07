عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"القوافل العلاجية": الكشف على 70 ألف مواطن و2160 على نفقة الدولة بالقاهرة.. فيديو

القوافل العلاجية
القوافل العلاجية

قال الدكتور إبراهيم عاشور منسق القوافل العلاجية في القاهرة، إن القوافل العلاجية أصبحت أسلوب حياة وأثبتت نجاحها في التصدي لفيروس كورونا، منوهاً أن القافلة العلاجية هي عبارة عن مجموعة من الأطباء المتخصصين في عدة تخصصات أي عبارة عن مستشفى متنقلة. 


وأضاف إبراهيم عاشور في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن القافلة هي التي تذهب للمواطن بدلاً من أن المواطن يبحث عنها، منوهاً أن جميع التخصصات الطبية علاجها بالمجان داخل هذه القوافل، سواء أشعة أو تحاليل.  


وتابع منسق القوافل العلاجية في القاهرة، أن ذلك في حالة أن المواطن يحتاج إلى أشعة وتحاليل متقدمة، أما في حالة احتياج المريض إلى عملية جراحية فيتم كتابة له إقرار من قبل أطباء هذه القوافل، للعلاج على نفقة الدولة، من خلال أقرب مستشفى تابعة لسكنه، من أجل تلقي العلاج.


وِأشار إبراهيم عاشور إلى أن القوافل العلاجية تشمل 12 تخصصاً، منوهاً أن القوافل كشفت على 70 ألف مواطن بالقاهرة، وتم تحويل 2160 مواطن منهم، لاستصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، لاستكمال العلاج المتقدم الموجود في المستشفيات.


وأكد منسق القوافل العلاجية في القاهرة، على أن هذه الجهود المبذولة هي من أجل دعم صحة المواطنين.    

منسق القوافل العلاجية القوافل العلاجية الدكتور إبراهيم عاشور فيروس كورونا محافظة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

وداعا للحر.. "الأرصاد": انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

هل بلع البلغم أو الريق يفطر في نهار رمضان؟ .. الإفتاء توضح

موضوعات متعلقة

من شرم الشيخ| الرئيس يعرض رؤية مصر لمواجهة التغيرات المناخية

العالم يشيد بالتجربة| ننشر الخطة الكاملة لتوفير الأمن المائي لمصر

دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. 37 كلمة لا ترد داوم عليها

صحة أسوان: تنظيم 100 قافلة وكشف مجاني لـ150 ألف مواطن في 2021

من شرم الشيخ| الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم.. وآثار جائحة كورونا محور الجلسات

الأكثر انتشار ونفوذا.. مصطفى بكري يرصد التاريخ البرلماني لعائلة الأباظية

خضروات وفاكهة وأعشاب.. تعرف على الأكل المناسب لمرضى السكر

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .. هذه الأمور تحدث لك خلال الأسبوع

ترشيحاتنا

الكرملين يعلق على العقوبات الغربية ضد أفراد عائلتي بوتين ولافروف

الاستثمار العقاري: تباطؤ في مبيعات العقارات حاليا.. وتوقعات بانتعاشة مع استقرار الأسعار

ضياء السيد : من سرب فيديو شيكابالا لازم يتعاقب

المؤبد لـ متهمين اثنين والمشدد لـ 12 في قضية "العائدون من الكويت"

بعد واقعة تهريب المجوهرات.. عقوبات رادعة لمهربي المشغولات الذهبية وفقا للقانون

تحذير عاجل لمستخدمي أندرويد.. برنامج خطير يغزو هاتفك مباشرة من روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا.. أشهر عزومات نجوم الزمن الجميل فى رمضان

الكبير قوي 6.. تفاصيل مشاهد رحمة أحمد في الحلقة 5 |فيديو وصور

مكتوب عليا الحلقة 5.. أكرم يحاول التقرب من هنادي ويكسب 100 ألف جنيه

يسرا في حوارها مع صدى البلد: لا أتدخل في اختيار الممثلين وشخصية ديدي هانم مختلفة

فيديو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

طارق الشيخ: وصلت لحالة مادية صعبة وولادي وزوجتي مش مقدرين |فيديوجراف

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الأهلي ومستحقات متأخرة.. تفاصيل أزمة زيزو مع نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ