"القوافل العلاجية": الكشف على 70 ألف مواطن و2160 على نفقة الدولة بالقاهرة.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عاشور منسق القوافل العلاجية في القاهرة، إن القوافل العلاجية أصبحت أسلوب حياة وأثبتت نجاحها في التصدي لفيروس كورونا، منوهاً أن القافلة العلاجية هي عبارة عن مجموعة من الأطباء المتخصصين في عدة تخصصات أي عبارة عن مستشفى متنقلة.



وأضاف إبراهيم عاشور في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن القافلة هي التي تذهب للمواطن بدلاً من أن المواطن يبحث عنها، منوهاً أن جميع التخصصات الطبية علاجها بالمجان داخل هذه القوافل، سواء أشعة أو تحاليل.



وتابع منسق القوافل العلاجية في القاهرة، أن ذلك في حالة أن المواطن يحتاج إلى أشعة وتحاليل متقدمة، أما في حالة احتياج المريض إلى عملية جراحية فيتم كتابة له إقرار من قبل أطباء هذه القوافل، للعلاج على نفقة الدولة، من خلال أقرب مستشفى تابعة لسكنه، من أجل تلقي العلاج.



وِأشار إبراهيم عاشور إلى أن القوافل العلاجية تشمل 12 تخصصاً، منوهاً أن القوافل كشفت على 70 ألف مواطن بالقاهرة، وتم تحويل 2160 مواطن منهم، لاستصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، لاستكمال العلاج المتقدم الموجود في المستشفيات.



وأكد منسق القوافل العلاجية في القاهرة، على أن هذه الجهود المبذولة هي من أجل دعم صحة المواطنين.