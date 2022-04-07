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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد : من سرب فيديو شيكابالا لازم يتعاقب

ضياء السيد ووائل
ضياء السيد ووائل جمعة

أكد ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر، أن الفيديو المسرب له بشأن حديثه عن استبعاد محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب الزمالك، من المنتخب الوطني، كان مجرد “دعابة”.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج “في دقيقة” المذاع عبر قناة “الرياضية” السعودية:" شيكابالا مثل ابني وأنا أول من قمت بضمه للمنتخب، المصور كان بيهزر معايا قبل الحلقة ولازم يتعاقب بسبب التسريب".

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تابع:" شيكابالا زعل مني بسبب تسخين السوشيال ميديا، لكن العديد من رموز الزمالك دعموني لأنهم يعلموا أن ما حدث مجرد هزار".

أضاف:" لا يوجد مشكلة بشأن انضمام شيكابالا إلى منتخب مصر في الفترة القادمة إذا كان بحالة جيدة".

وكان انتشر فيديو مسرب لـ ضياء السيد قبل تصوير مقابلة تلفزيونية في شهر سبتمبر الماضي وهو يقول :" شيكابالا مس هيهوب ناحية المنتخب".

أرقام شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم:

خاض شيكابالا مباراتان مع الزمالك في مسابقة الدوري المصري لم يصنع أو يسجل خلالهما أي هدف.

كما شارك شيكابالا مع الزمالك في 5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، صنع خلالهم هدف.

 

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