تفاصيل جلسة المصارحة بين فيريرا وشيكابالا

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل جلسة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك ، مع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق لتوضيح الصورة كاملة للاعب، وإزاحة التوتر بين الثنائي.

وتابع شبانة في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC ، جلسة فيريرا بناء على رغبة أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة لإزالة التوتر بين الثنائي.



وأضاف شبانة، فيريرا أكد لشيكابالا بأنه لا توجد أي مشكلة معه بشكل شخصي، مشيرًا إلى أن الملعب هو الفيصل بالنسبة له للمشاركة والحصول على فرصته مع الفريق.



وأكمل شبانة، مدرب الزمالك أشار للاعبيه إلى أنه طالما ملتزم ويؤدي ما عليه في المباريات والتدريبات سيجد فرصته في المشاركة مع الفريق.



وأوضح شبانة، فيريرا طلب من شيكابالا الإلتزام الكامل مع الفريق، وقال له بأنه قائد الفريق وعليه أن يكون على قدر المسئولية لكي يكون نموذج ومثال لباقي اللاعبين.

واختتم شبانة:" مدرب الزمالك أكد للاعبه بأن الفترة المقبلة صعبة للغاية وأنه لن يقبل لأي لاعب بإثارة مشكلة أو أزمة وطالبه بأن يساعده هو في ذلك بحكم علاقته القوية مع اللاعبين وأنه كابتن الفريق".



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.