عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة المصارحة بين فيريرا وشيكابالا

فيريرا
فيريرا

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل جلسة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك ، مع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق لتوضيح الصورة كاملة للاعب، وإزاحة التوتر بين الثنائي.

وتابع شبانة في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC ، جلسة فيريرا بناء على رغبة أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة لإزالة التوتر بين الثنائي.


وأضاف شبانة، فيريرا أكد لشيكابالا بأنه لا توجد أي مشكلة معه بشكل شخصي، مشيرًا إلى أن الملعب هو الفيصل بالنسبة له للمشاركة والحصول على فرصته مع الفريق.


وأكمل شبانة، مدرب الزمالك أشار للاعبيه إلى أنه طالما ملتزم ويؤدي ما عليه في المباريات والتدريبات سيجد فرصته في المشاركة مع الفريق.


وأوضح شبانة،  فيريرا طلب من شيكابالا الإلتزام الكامل مع الفريق، وقال له بأنه قائد الفريق وعليه أن يكون على قدر  المسئولية لكي يكون نموذج ومثال لباقي اللاعبين.

 

واختتم شبانة:" مدرب الزمالك أكد للاعبه بأن الفترة المقبلة صعبة للغاية وأنه لن يقبل لأي لاعب بإثارة مشكلة أو أزمة وطالبه بأن يساعده هو في ذلك بحكم علاقته القوية مع اللاعبين وأنه كابتن الفريق".


ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

فيريرا شيكابالا الزمالك فريق الزمالك محمد شبانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها.. فيديو

ترشيحاتنا

عرض رمضان.. اشتر آيفون XS Max بـ 6000 جنيه

الصين تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ ظهور الجائحة

قانون الطيران المدنى | 4 إختصاصات لإدارة حوادث الطائرات .. تعرف عليها

اقتران المريخ وزحل.. ظاهرة فلكية نادرة تحدث الآن في سماء مصر

بلومبرج تكشف عن إرسال أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا

القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية بتهمة النصب والاحتيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواشر مبروكة.. الحريرة تزين المائدة المغربية في الشهر الكريم

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مكتوب عليا الحلقة 3.. سطو مسلح يجمع أكرم حسني مع حبيبته هنادي مهنا

تزوجت ابنها بالخطأ.. قصة فنانة بدأت حياتها بسجن والدها وهروبها من زوجها

فيديو

إيقاف دنيا تانية.. وفشل الصلح بين أصالة وأنغام.. وحقيقة مرض دينا الشربيني.. فيديو

إعلانات ومسلسلات رمضان.. رقص ومشاهد مثيرة.. فيديو جراف

كيف يدخل من مات تاركا للصلاة في رمضان جهنم؟.. شاهد رد مبروك عطية

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ