الزمالك يطلب من شيكابالا الاعتزال واللاعب يرفض.. ويستقر على بديل طارق حامد

قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "رفض محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك فكرة الاعتزال نهاية الموسم الجاري بناء على طلب الإدارة التي تحدثت مع اللاعب بشكل ودي ومفاتحته في ملف الاعتزال.



شيكابالا أكد لمسئولي الزمالك أنه لن يعتزل ولازال قادر على العطاء لسنوات في الملاعب، مشيرًا لهم إلى أنه حال رغبتهم في رحيله فسيتجه للرحيل للخليج وسيبحث عن عرض جديد لكن الأمر مرفوض بالنسبة له تمامًا بالاعتزال.

شبانة يكشف اتفاق الزمالك على صفقة بديل طارق حامد

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي النادي الأبيض حسموا اتفاقهم مع أول اللاعبين بخط الوسط لتدعيم هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة



وكنا أشرنا من قبل إلى أن مسؤولي نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، استقروا على التعاقد مع لاعبان في مركز خط الوسط خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الزمالك في هذا المركز



وشدد المصدر قائلاً إن الزمالك، أتفق مع مهند لاشين، لاعب وسط طلائع الجيش ومنتخب مصر على الخطوط العريضة حول انضمامه إلى صفوف الزمالك، بعدما تم فتح باب المفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة عقب تعثر ضمه في عهد اللجنة السابقة التي كانت تدير شؤون نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بسبب حرمان الزمالك من القيد لفترتين



وأشار المصدر داخل الزمالك، إلى أن الاتفاق جاري حالياً بين إدارة الزمالك وإدارة طلائع الجيش حول شرائه ودخول لاعب أو لاعبان ضمن الصفقة بطريقة المقايضة

وأردف المصدر قائلاً إن صفقة مهند لاشين ستكون بمثابة ورقة الضغط على طارق حامد لاعب الزمالك، من أجل الموافقة على التجديد بشروط النادي والتنازل عن طلباته المالية



وتابع المصدر الزملكاوي قائلاً إن الزمالك، يفكر في أن يكون اللاعب الثاني المقرر التعاقد معه في هذا المركز أجنبي، لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي الذي رحل في نهاية الموسم الماضي إلى الدحيل القطري.