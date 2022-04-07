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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدأ جولته بزيارة مدرسة عمر صميدة

لتذليل كافة العقبات.. محافظ الشرقية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بمركز الحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقرى مركز الحسينية ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

 

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مدرسة عمر صميدة للتعليم الأساسي والمُقامة على مساحة 2100 م ، وتضم 11 فصلاً مدرسياً لخدمة قري ( أبو صميدة - مفارق الشرطة – كوبري أبو كبيش – عرب المساعيد – الدواغرة -وتوابع أخري) لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب , مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الإنشاء والتسليم الإبتدائي لإدارة الصالحية التعليمية.

 

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ورئاسة مركز ومدينة الحسينية وكافة الجهات المعنية للتعاون المثمر والبناء وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات الهامة والحيوية والتي ستغير خريطة الريف المصري.

 

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إنتقل المحافظ لتفقد أعمال الإنشاء الجارية لمركز شباب صميدة والمُقام علي مساحة 2625 متر والتي تشمل ( مبني وسور وملعب ) بنسبة تنفيذ  86 % وذلك لخدمة قري وتوابع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بمركز الحسينية.

 

أكد محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية

 

رافق المحافظ في الجولة سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية.

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