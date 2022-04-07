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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحد علماء الأزهر:الهدف من الصيام هو الوصول إلى تقوى الله في السر والعلن

الدكتور عصام الروبي،
الدكتور عصام الروبي، من علماء الأزهر الشريف

قال الدكتور عصام الروبي، من علماء الأزهر الشريف، إنه عندما نتحدث عن حديث القرآن الكريم عن شهر رمضان، فعلينا أن نذهب إلى آيات الصيام، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى يشهد لهم بكمال الإيمان وتمامه، ثانيا: يشهد منهم أنه قبل منهم إيمانهم، ثالثا: ناداهم بنداء التشريف والتكريم، بقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون".

 

وأضاف "الروبي"، خلال حواره ببرنامج "مصر أحلي" تقديم الإعلامية وفاء طولان، المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الهدف من الصيام هو الوصول إلى تقوى الله عز وجل فى السر والعلن، موضحا أن شهر رمضان يعتبر مدرسة لتهذيب النفوس.

 

وتابع أن شهر رمضان هو شهر يعلم الإنسان مراقبة الله تعالى فى العلن والسر، حيث إنه فى إمكاننا أن نشرب ونأكل دون أن يرانا الناس، ولكن المعنى هو أن الإنسان يعلم أنه مراقب من قبل الله عز وجل.

 

وأشار إلى أن الصيام ليس معناه الإمتناع عن المفطرات، وإنما يعني به صيام الجوارح، بمعنى الصيام بالعينين والأذنين وسائر الجسد.

علماء الأزهر الشريف شهر رمضان القران الكريم الصيام تقوى الله عز وجل صيام الجوارح

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