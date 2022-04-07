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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السبت القادم قطع المياه عن قرى ومراكز وادي النطرون وامتداد البستان

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة انقطاع المياه  عن قري ومراكز وادي النطرون وامتداد البستان وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 9/4/2022 من الساعة ٧ صباحا حتى الأحد الموافق  10/4/22 الساعة ٧ صباحا وأرجعت الشركة سبب الانقطاع  لأعمال التطوير والتوسعة لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمنطقه وادي النطرون  .


وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .


وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

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