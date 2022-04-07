شوقي علام: لا يجوز أن نتخذ من الصوم مبررا لترك العمل.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه يجب علينا أن نؤدي كل صلاة في وقتها دون تأخير، مؤكدا أن الصلاة لا تسقط بحال إلا بغياب العقل غيابا تاما.

وأضاف شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “مكارم الأخلاق”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه لا يجوز لنا أن نتخذ من شهر الصوم مبررا لترك العمل، مشيرا إلى أن الصوم محفز على العمل.



وتابع مفتي الديار المصرية، أن الانتصارات الكبرى كلها كانت في شهر رمضان.

وأشار شوقي علام إلى أن صيام من لا يصلي صحيح في ذاته، وأمر القبول هو من الله، وأعمالنا كلها قبولها من الله.