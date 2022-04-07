دروع بشرية..أوكرانيا تحتجز  6.4 ألف أجنبي من 15 دولة وتحظر مغادرة السفن

قال الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، اليوم الخميس، إن أكثر من 6.4 ألف أجنبي ما زالوا محتجزين لدى القوميين الأوكرانيين كرهائن ودروع بشرية، كما تم حظر مغادرة 67 سفينة أجنبية في أوكرانيا.

وقال ميزينتسيف "يواصل القوميون الأوكرانيون احتجاز 6444 أجنبيًا من 15 دولة كرهائن ودروع بشرية. بالإضافة إلى ذلك، يواصل الجانب الأوكراني منع مغادرة 67 سفينة أجنبية في موانئهم".

ووفقا له، فأن خطر القصف الذي أحدثه نظام كييف وخطر الألغام في المياه الداخلية والبحر الإقليمي يمنع السفن من الذهاب بأمان إلى عرض البحر

وقال ميزينتسيف: "تأكد ذلك من خلال قصف السفينة التركية أزبورج التي كان على متنها طاقم أوكراني في 5 أبريل 2022 من قبل وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، والتي تم حظرها في ميناء ماريوبول ".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تفتح يوميا من الساعة 8.00 إلى 19.00 بتوقيت موسكو ممرًا بحريًا إنسانيًا، ممرًا آمنًا في الاتجاه الجنوبي الغربي من البحر الإقليمي لأوكرانيا بطول 80 وعرض 3 أميال بحرية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، “لا يؤكد الجانب الأوكراني استعداده لضمان سلامة خروج السفن الأجنبية إلى منطقة التجمع ويتفادى بأي طريقة ممكنة التفاعل مع المنظمة البحرية الدولية لحل هذه المشكلة، والاستمرار في استخدام السفن والأطقم المحجوبة في موانئها كدرع بشري”.

وأضاف: ”مرة أخرى، ندعو قيادة مالكي السفن للضغط على كييف الرسمية لاتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى رفع الحظر وضمان سلامة خروج سفن الدول الأجنبية من موانئ أوكرانيا".