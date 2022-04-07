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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري المؤتمر الأوروبي.. صاروخ باييه ينصر مارسيليا.. وروما يسقط أمام بطل النرويج

ديميتري باييه
ديميتري باييه

سقط روما الإيطالي بقيادة جوزيه مورينيو مرة أخرى أمام بودوجليمت النرويجي، كما انتصر أولمبيك مارسيليا الفرنسي على باوك اليوناني في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

فيما فرض التعادل السلبي نفسه في مواجهة ليستر سيتي الإنجليزي وإيندهوفن الهولندي.

روما × بودوجليمت

خسر روما مجددا من الفريق الذي أصبح بمثابة عقدة له، بودوجليمت النرويجي في الوقت القاتل بنتيجة 2-1.

الفريقيان التقيا من قبل في دور المجموعات، ففاز بودوجليمت بسداسية مقابل هدف في الذهاب مكبدا مورينيو خسارته الأكبر في مسيرته التدريبية، وفي الإياب تعادلا بنتيجة 2-2 في الأولمبيكو.

القرعة أوقعت الفريقان مجددا في نفس الطريق، واليوم كرر بطل النرويج تفوقه على الذئاب بالفوز 2-1.

أنهى روما الشوط الأول متقدما بهدف لورينزو بيليجريني في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سدد أولريك سالتنيس كرة قوية في منتصف المرمى سقطت من يد روي باتريشيو داخل المرمى ليتعادل الفريقان.

وفي الدقيقة 90 سجل هوجو فيتلسين برأسية هدف أصحاب الأرض الثاني عقب عرضية من أماهال بيليجرينو.

وأصبح الفريق النرويجي ثاني فريق لا يعرف مورينيو الفوز عليه في 3 مباريات، بعد ريال مدريد في 5 مباريات.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الأولمبيكو الأسبوع المقبل لحسم بطاقة التأهل لنصف التأهل.

مارسيليا × باوك

سجل مارسيليا على ملعب فليودروم فوزا في الذهاب أمام باوك اليوناني.

تقدم جيرسون في الدقيقة 13 من صناعة ديميتري باييه.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل باييه هدفا صاروخيا رائعا، بعدما أرسل جينيكيز أوندر ركنية إلى خارج منطقة الجزاء أودعها الفرنسي بتسديدة صاروخية على الطائر في الشباك.

وفي الشوط الثاني وعقب 3 دقائق من مشاركته كبديل سجل المغربي عمر القادوري هدف تقليص الفارق.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثاني في وجه جيرسون لاعب مارسيليا ليغيب عن مباراة الإياب في تومبا ستديوم معقل باوك.

ليستر سيتي × إيندهوفن

وفرض إيندهوفن التعادل السلبي على ليستر سيتي في ملعب كينج باور ستيديوم.

كاد ماريو جوتزة أن يسجل هدفا مبكرا برأسية في الدقيقة 3 لكن كاسبر شمايكل تألق ومنع الكرة من أن تسكن شباكه.

وأهدر النيجيري كليتشي إيهانتشيو فرصة التقدم لـ ليستر بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 21.

ومرت تسديدة هارفي بارنز أعلى من العارضة في الدقيقة 45.

وطالب لاعبو ليستر سيتي بركلة جزاء في الدقيقة 53 رفض الحكم احتسابها، لتنتهي المباراة بدون خطورة حقيقية وتعادل سلبي.

وسيكون الحسم في ملعب فيليبس ستاديون يوم الخميس المقبل.

روما الإيطالي جوزيه مورينيو بودوجليمت النرويجي أولمبيك مارسيليا باوك اليوناني دوري المؤتمر الأوروبي

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