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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إتيكيت رفض دعوة على عزومة في رمضان

صدى البلد

تكثر دعوات العزومات على الفطار في رمضان كثيرا، لكن هناك بعض الظروف التي تمنعك من تلبية الدعوة لذلك يجب أن تتعرف على إتيكيت رفض الدعوة لعزومة رمضان. 

• إذا كانت الدعوة عامة، فلن تكون في حاجة إلى تأكيد حضورك، بل يمكنك أن تأخذ قرارًا بالحضور أو عدمه في اللحظة الأخيرة. 

• يمكن رفض الدعوة قبل 24 ساعة على الأقلِّ، أو 48 ساعة من تاريخ تلقِّيها، على الأكثر.

• إذا كانت الدعوة موجَّهة عبر الهاتف، ولا تستطيع تلبيتها، يمكنك الاعتذار على الفور.

• يحقُّ لك أن تأخذ وقتك في الرد على الدعوة، حسب قدراتك.

• إذا وافقت على تلبية الدعوة، لا يحقّ لك التراجع بعد ذلك، إلَّا في الظروف الضرورية، كالمرض والوفاة ووقوع حادث مفاجئ.

• يمنع منعًا باتًا رفض الدعوة، بسبب أنك تلقيت دعوة أخرى.

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