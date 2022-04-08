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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجهولون يحرقون فيلا لمذيع روسي في إيطاليا وطلاء جدران أخرى بالأحمر

صدى البلد

قام مجهولون بطلاء فيلا المذيع الروسي فلاديمير سولوفيف التي تقع في إيطاليا على بحيرة كومو باللون الأحمر وصبغ حمام السباحة الخاص بها باللون الأحمر ايضا احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي وقت سابق اليوم، اندلع حريق صغير في فيلا أخرى تابعة لمذيع التلفزيون الروسي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك حسبما أذاعت قناة يورنيوز عربي.

هذه الأحداث تأتي بعد أسابيع من شمول المنزلين بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بويتن.

واشتهر سولوفيف بتقديم برنامج يهاجم فيه أوروبا والدول الغربية باستمرار من خلال نشر معلومات زائفة.

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