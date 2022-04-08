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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد فرحة المعتمرين قبل السفر لـ السعودية

معتمرين
معتمرين

عرضت قناة إكسترا نيوز مقطع فيديو، يوضح سفر بعثة عمرة شهر رمضان المبارك، للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة.

وقد عبر المعتمرون فى المطار عن فرحتهم، وشكرهم لـ القوات المسلحة، على الدعم المتواصل.

وقالت سيدة خلال التقرير:" كل الإجراءات سهلة، وبنقدم الشكر لـ القوات المسلحة، على الاهتمام بـ أولادهم وأسرهم". 

وقد غادرت بعثة عمرة شهر رمضان المعظيم التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة ، والتى تضم عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم ، وذلك استمرارًا في جهود القوات المسلحة في تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها.

حيث قامت إدارة الشئون المعنوية على الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية ، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر.

وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الرعاية الإجتماعية لأبنائها ، داعين الله عز وجل أن يرزقهم القبول.

 

بعثة عمرة شهر رمضان شهر رمضان القوات المسلحة

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