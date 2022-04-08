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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 8-4-2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 8-4-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 8- 4- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الذكريات الحزينة والخبرات المؤلمة تضغط على أعصابك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يصيبك بالضجر فلا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.

برج الثور
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يجعلك تهتم بالأحباب وبجذورك العائلية وتشارك الأخوة والأقارب.
مهنيا واجتماعيا: تناغم القمر مع أورانوس يمدك اليوم باليقظة الذهنية والحضور والرغبة في الانفتاح.

برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف حذرك في إدارة الأمور المهنية والمالية تجنبا للخسائر.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وتحكّم في انفعالاتك كي لا تندم.

برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يُمهّد أمامك الطريق للصعود والتقدم، واليوم مناسب لتوطيد علاقاتك.
عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات.. تبدو اليوم مبادرا وساحرا ويُساعدُك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان.

برج الأسد
مهنيا وصحيا: القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل ولمراجعة نفسك واستخلاص الحكمة من خبراتك، فقط اهتم بصحتك واعمل في صمت.
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تتجنب الحديث عن أخبارك وحياتك الخاصة وتجنب الزهو بنفسك.

برج العذراء
مهنيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم قدرة على تنمية أعمال وتحصل على الدعم بسهولة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك على الحفاظ على علاقاتك وصداقاتك.. تتحكّم في انفعالاتك وتجد راحتك مع الأحباب والأصدقاء.

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تجتهد وتعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.
عائليا وعاطفيا: اليوم كن مستعدا لمعالجة أي أمر عائلي أو شخصي بهدوء وروية.

برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ يمنحك حضورا أخاذا ويعدك بكل ما تحلم به من طاقة وقوة ساحرة.
مهنيا وماليا: يحالفك الحظ وتجتهد وترشدك بصيرتك للاتجاه المثمر الذي يعود عليك بالفائدة.

برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: تستطيع أن تستقبل المشكلات بموضوعية وتكسب المواقف بسبب مرونتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات والوقت مثالي كي تتقدم بثقة وتحقق مكسبا وفائدة.

برج الجدي
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق.. لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها للأهل أو لشريك حياتك وانتبه للعواقب الوخيمة.
مهنيا وماليا: القمر بمواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك، وادرس جيدا قراراتك وخياراتك، ولا تغامر.

برج الدلو
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يساعدك اليوم أن تحقق إنجازات وتطورات مهمة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك كل الطاقة التي تسمح لك بالانطلاق في كل اتجاه.

برج الحوت
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بكل الطاقة العاطفية ويعدك بأوقات هانئة تجمعك بمن تحب.
مهنيا وماليا: تناغم القمر مع أورانوس يدعمك اليوم ويُساعدُك أن تستدعي يقظتك وقوّتَك الداخلية وتُخطّط جيدا كي تزول العراقيل من طريقك.

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد برج الحمل برج الثور اليوم الجمعة 8- 4- 2022

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