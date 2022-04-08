محمد جاد: الإسلام حث على أهمية صلة الرحم وحذر من قطيعته

تحدث الإعلامي محمد جاد، عن فضل شهر رمضان المبارك، قائلا:" شهر رمضان أحب الشهور إلى الله، فهو شهر المنح والأجور المضاعفة"، متابعا: شهر رمضان يحثنا على العديد من الأمور، أهمها صلة الرحم.



وأضاف "محمد جاد" خلال تقديمه برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن صلة الرحم واحدة من الضروريات، متابعا:" اتواصل مع اهلك وقرايبك وكلمهم"، متابعا: دين الإسلام حث على أهمية صلة الرحم، وحذر من قطيعة الرحم.



وشدد على أهمية صلة الرحم، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «من سره أن يبسط له في رزقه أو أن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه».

