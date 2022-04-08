مشروع صكوك الإطعام يرسل ثلاثة أطنان لحوم للأسر الأولى بالرعاية بقنا

للمرة الثانية خلال أسبوع

استقبل الدكتور ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا ، للمرة الثانيه خلال أسبوع، ثلاث أطنان من اللحوم بمناسبة شهر رمضان المبارك والمقدمة من وزارة الأوقاف، ضمن مشروع "صكوك الإطعام" الذي أطلقه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

قال وكيل وزارة الأوقاف، بأنه تم تسليم الأطنان الثلاثة إلى مديرية التضامن الإجتماعى لتوزيعها علي ثلاث آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المحافظة من أجل توفير الحماية المجتمعية لهم.

وأوضح جبر، أن وزارة الأوقاف تتعامل مع المشروع بجدية تامة وحوكمة كاملة ، بداية من عملية تلقى التبرعات وصولًا إلى توزيع لحوم صكوك الإطعام على مستحقيها.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا، إلى أنه تم وصول ١٦ ألف طن لحوم بداية من إطلاق المشروع داخل المحافظة حتى الآن.

وأضاف حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بـ قنا، أنه تم تحديد الأسر التى سوف يتم توزيع اللحوم عليها من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية، ويتم البدء فى توزيع الكميات على إدارات ووحدات التضامن الإجتماعى بالمدن والقرى تمهيداً لتوزيعها على المستحقين.

لحوم صكوك الإطعام بقنا

لحوم صكوك الإطعام بقنا

لحوم صكوك الإطعام بقنا

لحوم صكوك الإطعام بقنا