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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يوقع بروتوكول تعاون لتنظيم قوافل بيطرية بـ جنوب سيناء

قوافل بيطرية علاجية
قوافل بيطرية علاجية مجانية لخدمة المجتمع المدني

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، حول تنظيم المركز قوافل طبية بيطرية علاجية وإرشادية، خلال شهري فبراير ومارس 2022، تضم 12 باحثًا برئاسة الدكتور أحمد حجازي، وذلك لمحافظة الفيوم (قريتي الخوجات ودمو)، ومحافظة بني سويف (قرية كوم أبو راضي).

أشار التقرير إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من تلك القوافل بقرى المحافظتين بلغ 502، بينما بلغ عدد الحالات المرضية التي تم تشخيصها وعلاجها (الأمراض الباطنة والتناسلية) 4143 حالة، والحالات التى تم تشخيصها وعلاجها (أمراض الدواجن) 3339 حالة.

وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى توقيع المركز القومي للبحوث بروتوكول تعاون مع محافظة جنوب سيناء؛ لتنظيم قوافل علاجية بيطرية، وتنمية الثروة الحيوانية وتحسين أوضاعها.

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وبموجب هذا البروتوكول يقوم المركز القومي للبحوث بتنظيم قوافل علاجية بيطرية؛ لتشخيص الأمراض الباطنة والمعدية، وصرف العلاج بالمجان، وتشخيص الأمراض التناسلية التى تؤثر على الخصوبة باستخدام السونار وتقديم العلاج اللازم، وإجراء العمليات الجراحية البسيطة، وعقد دورات تدريبية للسادة الأطباء البيطريين، وعقد دورات إرشادية وتثقيفية؛ لتوعية المواطنين للحد من الأوبئة، وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة فى المجالات ذات الأولوية للتنمية المستدامة، وتحديد البرامج التنفيذية للمشروعات البحثية المشتركة، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل طرف.

 قوافل بيطرية علاجية مجانية لخدمة المجتمع المدني وتنمية الثروة الحيوانية
 قوافل بيطرية علاجية مجانية لخدمة المجتمع المدني وتنمية الثروة الحيوانية
 قوافل بيطرية علاجية مجانية لخدمة المجتمع المدني وتنمية الثروة الحيوانية

وقع البروتوكول الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

Jobs Education الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي البحث العلمي

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