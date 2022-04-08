الكشف على 556 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية في قنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا، قافلة طبية مجانية بقرية نجع الحجيرى في قفط، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وقال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن القافلة ضمت ٦ تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ٥٥٦ حالة بواقع "١٨٢ حالة طب وجراحة العيون، ١٤١ حالة أمراض باطنة، ١٥٠ حالة أمراض باطنية، ٩٥ حالة جراحة عامة، ٦٠ حالة طب أطفال، ٤٦ حالة أمراض نساء وتوليد، ٣٢ حالة تنظيم أسرة

وأشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ ٢٩ حالة، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضاً عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٨٨ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

يذكر أن مديرية الصحة بـ قنا نظمت قوافل أسبوعية للقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، وقرى حياة كريمة، لضمان وصول الخدمة الطبية لكافة المواطنين.

قافلة طبية بقنا

قافلة طبية بقنا

قافلة طبية بقنا