أخبار التعليم ..معلمو الحصة لن يشاركوا في امتحانات الفصل الدراسي الثاني...الخشت يهنئ علماء جامعة القاهرة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

التعليم: معلمو الحصة لن يشاركوا في امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع الإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على ضرورة الالتزام بعدم إشتراك أي من "معلمي الحصة" الذين تمت الاستعانة بهم لسد العجز في المدارس هذا العام، في أي من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني او لجان النظام والمراقبة الخاصة بها.

التعليم: إتاحة العلوم والرياضيات لـ الصف الرابع على منصة بنك المعرفة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خبرا سارا لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم.

غادة عبدالباري: اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ترصد الاحتياجات والأولويات الوطنية

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدماً من د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، حول مشاركة اللجنة في فعاليات الاجتماع الدوري الأقاليمي للجان الوطنية لليونسكو، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال يومي 4 – 5 أبريل الجارى، والمنعقد علي هامش الدورة 214 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو المنعقدة، خلال الفترة من 30 مارس إلى 13 أبريل 2022 بمقر اليونسكو بباريس.

الخشت يهنئ علماء جامعة القاهرة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز عدد من علماء جامعة القاهرة بجوائز الدولة لعام 2021، والتي أعلنت نتائجها أمس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

تجارة عين شمس تنشر أرقام جلوس الفصل الدراسي الثاني تجنبا للزحام

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس إنه تم الإعلان عن أماكن وأرقام جلوس امتحان الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 – 2022 وأرقام جلوس برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.



القومي للبحوث يوقع بروتوكول تعاون لتنظيم قوافل بيطرية بـ جنوب سيناء

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، حول تنظيم المركز قوافل طبية بيطرية علاجية وإرشادية، خلال شهري فبراير ومارس 2022، تضم 12 باحثًا برئاسة الدكتور أحمد حجازي، وذلك لمحافظة الفيوم (قريتي الخوجات ودمو)، ومحافظة بني سويف (قرية كوم أبو راضي).

عميد سابق لعلوم سوهاج يحصل على جائزة الرواد في العلوم الأساسية

هنأ الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج الدكتور فايز الحصري الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم قسم الفيزياء وعميد الكلية الأسبق، لحصوله على جائزة الرواد في العلوم الأساسية، والتي تمنحها سنويا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، معرباً عن فخره وإعتزازه بانتساب عالم جليل إلى الجامعة مثمنا ما يقدمه من عمل متواصل يسهم في خدمة المنظومة البحثية في مصر.