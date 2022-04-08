عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..معلمو الحصة لن يشاركوا في امتحانات الفصل الدراسي الثاني...الخشت يهنئ علماء جامعة القاهرة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

التعليم: معلمو الحصة لن يشاركوا في امتحانات الفصل الدراسي الثاني
أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع الإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على ضرورة الالتزام بعدم إشتراك أي من "معلمي الحصة" الذين تمت الاستعانة بهم لسد العجز في المدارس هذا العام، في أي من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني او لجان النظام والمراقبة الخاصة بها.

 

التعليم: إتاحة العلوم والرياضيات لـ الصف الرابع على منصة بنك المعرفة
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خبرا سارا لـ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم.

 

غادة عبدالباري: اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ترصد الاحتياجات والأولويات الوطنية
استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدماً من د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، حول مشاركة اللجنة في فعاليات الاجتماع الدوري الأقاليمي للجان الوطنية لليونسكو، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال يومي 4 – 5 أبريل الجارى، والمنعقد علي هامش الدورة 214 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو المنعقدة، خلال الفترة من 30 مارس إلى 13 أبريل 2022 بمقر اليونسكو بباريس.

 

الخشت يهنئ علماء جامعة القاهرة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز عدد من علماء جامعة القاهرة بجوائز الدولة لعام 2021، والتي أعلنت نتائجها أمس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

 

تجارة عين شمس تنشر أرقام جلوس الفصل الدراسي الثاني تجنبا للزحام
قال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس إنه تم الإعلان عن  أماكن وأرقام جلوس امتحان الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 – 2022 وأرقام جلوس برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.
 

القومي للبحوث يوقع بروتوكول تعاون لتنظيم قوافل بيطرية بـ جنوب سيناء
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا من الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، حول تنظيم المركز قوافل طبية بيطرية علاجية وإرشادية، خلال شهري فبراير ومارس 2022، تضم 12 باحثًا برئاسة الدكتور أحمد حجازي، وذلك لمحافظة الفيوم (قريتي الخوجات ودمو)، ومحافظة بني سويف (قرية كوم أبو راضي).

 

عميد سابق لعلوم سوهاج يحصل على جائزة الرواد في العلوم الأساسية
هنأ الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج  الدكتور فايز الحصري الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم قسم الفيزياء وعميد الكلية الأسبق، لحصوله على جائزة الرواد في العلوم الأساسية، والتي تمنحها سنويا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، معرباً عن فخره وإعتزازه بانتساب عالم جليل إلى الجامعة مثمنا ما يقدمه من عمل متواصل   يسهم في خدمة المنظومة البحثية في مصر.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

إمام مسجد كفر الزيات يتنازل عن محضره والنيابة تخلي سبيل المتهم بطعنه

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

ما حكم الإفطار بالجماع في نهار رمضان؟ دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

"المواد الغذائية": “بيض كيندر” لا يصيب بالبكتيريا.. و"شيكولاتة الخشاش" غير مخدرة

عملية تل ابيب.. المنفذ احتجز نتنياهو 4 ساعات وارتفاع عدد القتلى لـ 3

موسوعة جينيس تشيد بـ عمر حجازي: حطم رقمين قياسيين في السباحة بساق واحدة

بعد انتشاره في الإسكندرية.. “الزراعة”: النمل الأبيض يهاجم المباني والزراعات وليس الإنسان

شاهد... انشطار طائرة شحن خلال هبوط اضطراري في كوستاريكا

المرأة الأرستقراطية.. لماذا قضت زوزو ماضي 9 أشهر في السجن؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال سليمان: أقول للآباء لا تنسوا أن كل ممنوع مرغوب.. وأتعامل مع انتقادات السوشيال كزبد يذوب (حوار)

80 ألف مصل بالمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان.. صور

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

فيديو

ما سر ارتباط منتجات التنظيف بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان .. فيديو جراف

بطلت شرب.. أبرز تصريحات عمرو زكي .. فيديو جراف

نودعه بألم شديد.. كواليس قتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

مصري ويحمل جنسيات أخرى.. من هو هيثم حسن المرشح للانضمام لمنتخب تونس؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ