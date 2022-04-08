سفيرا الكويت والسعودية في لبنان يصلان بيروت

وصل إلى ​مطار بيروت الدولي​ بعد ظهر اليوم، سفير الكويت في ​لبنان​ عبد العال القناعي.

ووفق صحيفة الأنباء الكويتية، كان في استقبال السفير القناعي في صالون الشرف في مطار بيروت، المستشار في سفارة الكويت في لبنان عبدالله الشاهين، وأركان السفارة.

يأتي ذلك غداة إعلان وزارة الخارجية الكويتية عودة السفير إلى جمهورية لبنان الشقيق، وفق صحية الأنباء الكويتية.

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية أن وزارة الخارجية الكويتية قد سبق وأوضحت في بيان لها أن هذا القرار جاء في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان وتفاعلا مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي، مشددة على أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكل مؤسساتها وأجهزتها الوطنية، معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام لبنان".

وفى السياق ذاته وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري بيروت الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، قادما من المملكة العربية السعودية.