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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن بالقاهرة الجديدة

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية

 انطلقت فعاليات الدورة الثانية لحزب مستقبل وطن، أمانة القاهرة الجديدة، تحت رعاية المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، حيث تقام مباراة الافتتاح والختام على ملاعب نادى بلاتينيوم، فيما تقام باقي مباريات البطولة على ملاعب مركز شباب المستقبل بالقطامية.

ومن جانبه قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن الدورة الرمضانية أصبحت تقليد رمضاني لدى الحزب ، يهدف إلى  تنمية اللياقة البدنية للمشاركين، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتحقيق الاستفادة المثلى لأوقات الفراغ لدى الشباب، وترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية إلى جانب الهدف الأساسي وهو الترفيه.

وأضاف "صبور"، أن الدورة الرمضانية تتيح فرصة للشباب للتنافس الشريف، خاصة في وجود مكافأة فوز للفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، مؤكدا أن هذه الدورة لها مذاق خاص بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة على مدار العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدورات الرمضانية ستساعد على عودة الحياة مرة أخرى إلى الرياضة المجتمعية التي تجد في رمضان سوقاً رائجاً.

وتقام البطولة بنظام المجموعات، بحيث يتكون كل فريق من 8 لاعبين( 5  أساسي و 3 احتياطي)، وذلك وفقا للائحة المنظمة، وتبلغ مدة المباراة في الدور الأول 20 دقيقة على شوطين،  واعتبارا من دور الثمانية في حال تعادل الفريقين، يتم احتساب وقت إضافي مدته 10 دقائق على شوطين، وحال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ضربات الترجيح، ثلاثة ضربات لكل فريق، ووبداية من الدور قبل النهائي تلعب المباراة 30 دقيقة على شوطين.

ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على مبلغ 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى كأس البطولة والميدالية الذهبية ، ويحصل الفريق صاحب المركز الثاني على 10 آلاف جنيه وميدالية فضية، والمركز الثالث على 5 آلاف جنيه وميدالية برونزية، كما توزع جوائز أفضل لاعب ، وأفضل حارس مرمى، وكأس هداف الدورة.

مستقبل وطن الدورة الرمضانية فيروس كورونا مجلس الشيوخ رمضان

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