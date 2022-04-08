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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملية تل ابيب.. المنفذ احتجز نتنياهو 4 ساعات وارتفاع عدد القتلى لـ 3

عملية تل ابيب
عملية تل ابيب

قالت قناة كان العبرية ان زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو احتُجِز لمدة 4 ساعات ليلة أمس في مكتبه بالقرب من شارع ديزنكوت وسط تل ابيب، بينما كان منفذ العملية يتجول في تل أبيب.

وأضافت انه سمح لنتنياهو بالمغادرة بعد منتصف الليل تحت حراسة مشددة من الأمن.

وأعلن مستشفى (إيخلوف) الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلى عملية اطلاق النار التي وقعت مساء أمس الخميس، في شارع (ديزنكوت) وسط تل ابيب، الى 3 اشخاص.

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يشار إلى أن عملية اطلاق وقعت مساء أمس الخميس، في شارع ديزنكوت وسط تل أبيب أسفرت عن مقتل اثنين خلال العملية، فيما تم الاعلان عن القتيل الثالث متأثراً بجراحه، مساء اليوم الجمعة.

وكانت وسائل اعلام الاحتلال قد أفادت، أن قوات خاصة إسرائيلية اغتالت منفذ عملية تل أبيب، فجر اليوم الجمعة، وهو الشهيد رعد فتحي حازم (29 عاماً) من مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، أن منفذ العملية خاض اشتباكاً مسلحاً قبل استشهاده مع وحدة اليمام الخاصة خلال تحصنه قرب مسجد في مدينة يافا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن منفذ العملية رفض الاستجابة لطلب عناصر (شاباك) بتسليم نفسه، وبادر بإطلاق النار عليهم.

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