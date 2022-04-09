الزراعة توضح مخاطر النمل الأبيض بعد هجوم الإسكندرية.. فيديوجراف

النمل الأبيض من أخطر الحشرات، حيث يقتحم البيوت والمباني ويلتهم الخشب الموجود فى أساسات المنازل والأبنية الأخرى.

وقال الدكتور محمد عبد ربه، وكيل المعمل المركزي للمناهج التابع لوزارة الزراعة، إن معهد وقاية النباتات له دور كبير في مكافحة النمل الأبيض قبل ظهوره، مؤكدا أنه يتم العمل على رصد الأماكن والبؤر التي يتواجد بها النمل الأبيض والجراد حاليا لمكافحته.

وأضاف "عبد ربه"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن النمل الأبيض ليس له تأثير على الزراعة، ولكن تأثيره الحقيقي يقع على المنازل والمناطق السكنية والمعمارية، خاصة أنه يتغذى على الخشب.

وأوضح أن اماكن تواجد النمل الأبيض في المناطق السكنية وفى البيوت الريفية، والتي تتكون من الخشب، ويسبب ضررا كبيرا لها، لذا يقوم معهد وقاية النبات بالمكافحة اللازمة.