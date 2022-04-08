نبيل الحلفاوي: هناك شبه بين هؤلاء الفنانين رغم عدم قرابتهم

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.



وغرد نبيل الحلفاوي، قائلا: "يخلق من الشبه أربعين، الشبه لا يكون في الشكل فحسب، ولكن أحيانا في طريقة الكلام، لا أتكلم عن ابن وأبيه من خلال الوراثة، وإنما بعيدا عن صلة قرابة".



وتابع "الحلفاوي": "لاحظتها من مدة بالنسبة لكريم عبد العزيز/يوسف شعبان، وحاليا لاحظتها بالنسبة لأحمدعز/مصطفى فهمي، لا شبهة تقليد أو تأثر بل يخلق من الشبه".

https://twitter.com/nabilelhalfawy/status/1512134820956151815?t=IgTWBF0wlKIf5HRrlQdP1g&s=19