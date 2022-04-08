مظاهرة حب في وداع القمص أرسانيوس وديد لمثواه الأخير| فيديو وصور

شارك العشرات في توديع القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس في كرموز بالإسكندرية عصر اليوم الجمعة، إلى مثواه الأخير بمدافن الشهداء إلى جوار شهداء كنيسة القديسين والكنيسة المرقصية.

وخلال الجنازة، رفع عدد من المشاركين بها صور القمص أرسانيوس وديد في مظاهرة حب، خلال توديعه إلى مثواه الاخير.



وأدى الأنبا إيلاريون أسقف كنائس غرب الاسكندرية والأنبا هرمينا أسقف كنائس وسط وشرق والأنبا بافلى أسقف كنائس المنتزة والقمص إبرام أميل وكيل عام الكاتدرائية في الاسكندرية، إلى جانب عدد من الأباء الكهنة، صلاة الجنازة بالكنيسة المرقسية على القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس في كرموز عصر اليوم الجمعة، وسط حضور شعبى من الأقباط والمسلمين تزامناً مع عيد البشارة المجيد.



وقد لقى القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس في كرموز مصرعه في حادث إجرامي، بعدما اعتدى شخص مسن بسلاح أبيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أثناء سيره بطريق الكورنيش.



وقد توفي المجني عليه بالمستشفى متأثرًا بإصابته من جراء ذلك الاعتداء، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.



وانتقلت النيابة العامة على الفور لمناظرة الجثمان، فتبينت ما به من إصابات، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بيانًا للإصابات وسبب الوفاة، كما عاينت مسرح الواقعة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات العاجلة حول الواقعة.



وقد عُرِض المتهمُ على النيابة العامة لاستجوابه -وذلك بعد أن قام الأهالي بضبطه، والتحفظ عليه وعلى السلاح الذي استخدمه، حتى وصلت قوات الشرطة- وجارٍ استجوابُه، وسؤالُ شهود الواقعة، واستكمالُ التحقيقات.

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