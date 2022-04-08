"برمجة تكنولوجي" تتوسع فى تقديم خدماتها لكبرى البنوك المصرية

أعلنت شركة برمجة تكنولوجى التابعة لمجموعة برمجة جروب العالمية الرائدة فى الحلول التكنولوجية والتحول الرقمى، عن توسعها فى تقديم مختلف خدماتها وحلولها الرقمية لكبرى البنوك فى القطاع المصرفي العربي و المصري بما فى ذلك خدمات البرامج والأجهزة والتي تتكامل في مابينها وبين مختلف احتياجات القطاع المصرفي على كافة المستويات الرقمية.

أوضح الدكتور حاتم بخيت، رئيس مجلس إدارة برمجة جروب، أن الشركة نجحت فى تقديم خدماتها لمجموعة من كبرى البنوك العاملة فى الأسواق العربية و الافريقية، والتي من بينها أكبر بنوك القطاع الخاص فى السوق المصرفية المصرية، و منها بنك القاهرة وبنك قناة السويس كأحد البنوك الرائدة في مصر.

وأضاف أن الشركة استطاعت تقديم مجموعة متكاملة من خدماتها المتنوعة للقطاع المصرفي المصري حيث اسهمت فى تنفيذ الخدمات الرقمية فى العديد من البنوك، وقد استطاع عملاؤها الحصول على بعض الخدمات إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى البنك، بالإضافة إلى النجاح فى تفعيل مجموعة مستحدثة من الخدمات البنكية الإلكترونية عبر مختلف المنصات الرقمية للبنوك.

وكشف أن الخدمات المقدمة من شركة برمجة تكنولوجى لم تقتصر على خدمات البرمجة والتحول الرقمى ، وإنما نجحت أيضاً فى تقديم مجموعة من حلول الأجهزة الذكية المستحدثة مثل تابلت شركة "هانيويل" العالمية و برامج لإدارة الأجهزة الإلكترونية من شركة "في إم وير" العالمية فضلا عن كاميرات المراقبة الحرارية الخاصة بتسجيل الحضور والإنصراف ودرجات الحرارة وغيرها من العمليات الرقمية المدمجة ضمن وظائف تلك الكاميرات، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من أحدث الأجهزة الرقمية المطلوبة داخل القطاع المصرفي.