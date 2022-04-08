رامز جلال ساخرا من ملابس رانيا يوسف: الكوتشي الحاجة الحشمة الوحيدة

حلت الفنانة نجلاء بدر، ضيفة على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

وقدم رامز جلال الفنانة رانيا يوسف بوصلة من السخرية والمزاح، قائلًا: "إيه الهدوم اللي مش لابساها دي، يخربيتك، الحاجة الحشمة الوحيدة هو الكوتش اللي لابساه".

وانطلق برنامج المقالب « رامز موفي ستار» للفنان رامز جلال، بدء من اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان الكريم، على فضائية « أم بي سي مصر»، ليتم عرض حلقاته بشكل يوم على طوال أيام الشهر.

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.