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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على مركب بـ الجلابية .. ميدو : ناخوازه

ميدو
ميدو

نشر الإعلامي أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر ميدو علي متن مركب مرتديا جلبابا أنيقا وعلق قائلا: "ناخوازه"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يقدم أحمد حسام «ميدو» لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق برنامج "الريمونتادا" يوميا في تمام الساعة 11 مساء على قناة المحور، ويشاركه في تقديمه الكابتن محمد بركات.

ويعرض البرنامج يوميا، ويضم مجموعة من الفقرات المختلفة سواء على مستوى التحليل لمباريات الدوري المصري والدوريات العالمية وكذا الألعاب المختلفة بجانب استضافة نجوم كرة القدم المصرية والعالمية. 

بالجلباب احمد حسام ميدو علي متن مركب الريمونتادا نجوم كرة القدم

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