على مركب بـ الجلابية .. ميدو : ناخوازه

نشر الإعلامي أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر ميدو علي متن مركب مرتديا جلبابا أنيقا وعلق قائلا: "ناخوازه"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يقدم أحمد حسام «ميدو» لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق برنامج "الريمونتادا" يوميا في تمام الساعة 11 مساء على قناة المحور، ويشاركه في تقديمه الكابتن محمد بركات.

ويعرض البرنامج يوميا، ويضم مجموعة من الفقرات المختلفة سواء على مستوى التحليل لمباريات الدوري المصري والدوريات العالمية وكذا الألعاب المختلفة بجانب استضافة نجوم كرة القدم المصرية والعالمية.