لوسي لـ صدى البلد: شخصيات انحراف موجودة في الواقع.. ومريت بكواليس صعبة

قالت النجمة لوسي، انها التقت بأصحاب القصص الحقيقية في مسلسل انحراف، مشيرة إلى أن هؤلاء الشخصيات موجودون في الواقع، ويتحفظون على الكشف عن هوياتهم للجمهور.

وأضافت لوسي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، انها تابعت ردود الفعل الإيجابية على الحلقات الأولى من مسلسل انحراف، مشيرة إلى أن عوامل النجاح الأساسية توافرت في المسلسل من موضوع مشوق ومخرج متمكن مثل رؤوف عبد العزيز، وواثق من فريق العمل، مؤكدة على أن الممثلين هم الأداة الاساسية للمخرج لتوصيل رؤيته للمشاهدين.

وتابعت لوسي، إنه من عوامل نجاح المخرج هو الثقة في فريقه أمام الكاميرا وخلفها، مشيرة إلى صعوبة الكواليس بسبب الدخول في التصوير متأخرا وضغط التصوير، مؤكدة أن المخرج رؤوف عبد العزيز لا يهمه الوقت المستغرق في العمل بقدر اهتمامه بالجودة.

وأضافت لوسي انها مرت بكواليس صعبة خلال التصوير، حيث ظلت تعمل امام الكاميرا لأكثر من يوم بداية من التاسعة مساء وحتى الثانية عشرة مساء اليوم التالي.

وقالت لوسي انها تدين بالفضل لكل صناع المسلسل بداية من العمال وحتى الممثلين والمخرج رؤوف عبد العزيز، لافتة إلى أنها لا تبرر تعبها في التصوير ليتم تكليل المجهود بالنجاح، ووجهت الشكر لكل من ساهم في إخراج هذا المسلسل للجمهور.

الأغنية الدعائية لـ مسلسل انحراف بصوت محمد محيي

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "انحراف"، بطولة النجمة روجينا الأغنية الدعائية للمسلسل، من غناء النجم محمد محيي، وألحان عمرو مصطفى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا المختلفة قبل أيام قليلة من طرح المسلسل الجديد.

ونشر المخرج رؤوف عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أغنية مسلسل "انحراف"، وعلق عليها قائلا:"اغنية مسلسل #انحراف، غناء النجم #محمد_محيى، كلمات : مصطفى ناصر، ألحان : عمرو مصطفى،#رمضان٢٠٢٢".

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

ويشارك روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كلا من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.