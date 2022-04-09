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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد بلجيكا.. أمريكا تسحب شوكولاتة كندر Kinder من الأسواق

شيكولاتة كندر
شيكولاتة كندر

سحبت الولايات المتحدة منتجات شيكولاتة كندر- Kinder من الأسواق بسبب مخاوف متعلقة بتلوثها ببكتريا السالمونيلا، بعدما أعلنت بلجيكا سحب المنتجات نفسها من الأسواق.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، سحبت شركة “فيريرو” لمنتجات شيكولاتة كندر- Kinder، من متاجر في الولايات المتحدة بسبب احتمالية تلوثها ببكتريا السالمونيلا.

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وقالت شركة فيريرو بأمريكا الشمالية إن أنواع كندر قد تكون ملوثة ببكتريا السالمونيلا، ومن بينها Kinder Happy Moments Chocolate Assortment و Kinder Mix Chocolate Treats، ويأتي ذلك بعد أن سحبت الشركة بيض الشوكولاتة كندر من بريطانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت الشركة إنها اتخذت القرار لأنها صنعت في مصنع تم فيه اكتشاف السالمونيلا، وفي ذلك الوقت ، قالت فيريرو إن الشوكولاتة الملوثة تم تصنيعها في بلجيكا ويمكن استمرار السحب من متاجر دول أخرى.

شيكولاتة مهددة بالخطر

وشددت على عدم تأثر أي من منتجات كندر أو فيريرو الأخرى المباعة في الولايات المتحدة بهذا الاسترجاع، وقالت الشركة في بيانها الأخير : "تتعاون فيريرو مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن الحالات المبلغ عنها من السالمونيلا في أوروبا".

كما تم سحب بعض شوكولاتة كيندر في أجزاء من آسيا ، بما في ذلك هونج كونج وسنغافورة وبريطانيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تم سحب منتجات بيض الشوكولاتة Kinder Surprise بسبب ارتباطها بحالات السالمونيلا في المملكة المتحدة.

كانت وكالة معايير الغذاء في المملكة المتحدة (FSA) قد نصحت الناس بالفعل بعدم تناول 20 جرامًا أو 3 بيض كندر، وقالت فيريرو ، التي تصنع شوكولاتة كيندر ، إنها اتخذت القرار الاحترازي بسحب كل المنتجات لتفادي الإصابات.

كذلك صرحت الشركة المصنعة للشوكولاتة أن أيا من منتجات (كندر - Kinder) التي تم طرحها للبيع لم تثبت إصابتها بالسالمونيلا ، ولكنها تتبع إجراءات احترازية، وجاء ذلك بعد إصابة أكثر من 60 شخصًا في المملكة المتحدة ، معظمهم من الأطفال الصغار .

تلوث الغذاء سنغافورة شوكولاتة السالمونيلا شيكولاتة أمريكا الشمالية إحترازية

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