عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تاريخ: الاختيار 3 يعرض لقطات مصورة موثقة لا يستطيع أحد أن يكذبها

الاختيار3
الاختيار3

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن مسلسل الاختيار يعتمد على مادة علمية موثقة لا يمكن تكذيبها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مسلسل الاختيار يرسم صورة صراع بين الإخوان وبين الدولة.

واستطرد أن جماعة الإخوان ترفض الدولة المدنية وهي جماعة انتهازية حاولت مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في خطف ثورة 23 يوليو وأن تستغل ثورة الضباط الأحرار لكنها فشلت، ولكنها في ثورة 25 يناير 2011 نجحت في مخططها.

المسلسل

وتابع الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، أن المسلسل يعرض لقطات مصورة موثقة لا يستطيع أحد أن يكذبها.

وذكر أستاذ التاريخ الحديث والحديث أن الإخوان لديهم مهارة في تزييف الوقائع متوقعا أن يجد كمية كبيرة من الكتب والمذكرات من جانب الإخوان سوف تظهر بعد مسلسل الاختيار تعمل على تزييف الحقائق

مسلسل الاختيار الاختيار جماعة الإخوان الدولة المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

لم يشعر بما ارتكبه .. اعترافات مثيرة لقاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

التفاصيل الكاملة لـ قتل كاهن الإسكندرية.. المتهم يتراجع عن اعترافه بارتكاب الجريمة

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

محمد صلاح: غير واثق في تجديد عقدي مع ليفربول.. ومستواي لم يتأثر

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

ترشيحاتنا

بايدن يوقع على قانون حظر استيراد النفط الروسي

سبورتنج بطلا لكأس مصر لليد بعد الفوز على الزمالك 33 - 30

بعد بلجيكا.. أمريكا تسحب شوكولاتة كندر Kinder من الأسواق

أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله.. يقع فيها كثيرون

التحقيق الذي تسبب في قيام الاخوان بقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف.. فيديو

40 مليون يورو.. تفاصيل تجديد عقود إمبابي مع باريس سان جيرمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر تاجر خردة عقد سهام جلال في الزواج وعطل مسيرتها

محدش سأل عني.. ريهام سعيد تبوح بأسرارها داخل السجن

الكبير أوي الحلقة 7 .. أهالي المزاريطة في لعبة غامضة

جمال سليمان: أقول للآباء لا تنسوا أن كل ممنوع مرغوب.. وأتعامل مع انتقادات السوشيال كزبد يذوب (حوار)

فيديو

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

سيناريو تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ