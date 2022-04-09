أستاذ تاريخ: الاختيار 3 يعرض لقطات مصورة موثقة لا يستطيع أحد أن يكذبها

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن مسلسل الاختيار يعتمد على مادة علمية موثقة لا يمكن تكذيبها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مسلسل الاختيار يرسم صورة صراع بين الإخوان وبين الدولة.

واستطرد أن جماعة الإخوان ترفض الدولة المدنية وهي جماعة انتهازية حاولت مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في خطف ثورة 23 يوليو وأن تستغل ثورة الضباط الأحرار لكنها فشلت، ولكنها في ثورة 25 يناير 2011 نجحت في مخططها.

المسلسل

وتابع الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، أن المسلسل يعرض لقطات مصورة موثقة لا يستطيع أحد أن يكذبها.

وذكر أستاذ التاريخ الحديث والحديث أن الإخوان لديهم مهارة في تزييف الوقائع متوقعا أن يجد كمية كبيرة من الكتب والمذكرات من جانب الإخوان سوف تظهر بعد مسلسل الاختيار تعمل على تزييف الحقائق