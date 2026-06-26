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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس الأزهر يكرم الدكتور حسام شاكر لجهوده العلمية في توثيق مسيرة رؤساء الجامعة

تكريم الدكتور حسام شاكر
تكريم الدكتور حسام شاكر
محمد صبري عبد الرحيم

كرم مجلس جامعة الأزهر الدكتور حسام شاكر، أستاذ الصحافة والإعلام المساعد، والمنسق الإعلامي لجامعة الأزهر لجهوده العلمية في توثيق مسيرة رؤساء جامعة الأزهر الثمانية عشر على مدار ٦٥ عامًا منذ صدور قانون تطوير الأزهر في عام ١٩٦١م حتى الآن، وذلك من خلال كتاب (التعريف برؤساء جامعة الأزهر) الذي أصدرته جامعة الأزهر ليكون بذلك أول كتاب يوثق سيرة رؤساءها ويرصد مراحل تطور الجامعة خلال تلك الفترات التي تزيد عن  ستين عامًا.

تكريم الدكتور حسام شاكر لجهوده العلمية في توثيق مسيرة رؤساء جامعة الأزهر

سلم التكريم  الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الضويني عضو هيئة كبار العلماء، ووكيل الأزهر السابق في حضور السادة  نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات على مستوى الجمهورية، ورؤساء الجامعة السابقين وأسرهم.

وكانت جامعة الأزهر قد  أصدرت أول كتاب يجمع السير الذاتية لرؤسائها البالغ عددهم ثمانية عشر رئيسًا على مدار خمسة وستين عامًا، بداية من فضيلة الدكتور محمد البهي حتى فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، وهو الإصدار الأحدث الصادر عن جامعة الأزهر في عام  2026م، الذي ألفه: الدكتور حسام شاكر، وشارك في تحريره الأستاذ مؤمن علاء الدين، الباحث في كلية أصول الدين بالقاهرة، وقد جاء الكتاب  في 320 صفحة
كما قامت الجامعة بتكريم رؤساء الجامعة من الباقين على قيد الحياة، وأسر رؤساء الجامعة السابقين.
يذكر أن من مؤلفات الدكتور حسام شاكر: المزهر في التعريف بجامعة الأزهر، أصل الكلام المشهور قوله المجهول أصله، الواضح في إعداد الصحفي الناجح، الموجز اللطيف في علاقة إندونيسيا بالأزهر الشريف، المنير في فن التصوير من الغرفة المظلمة إلى طائرات الدرونز والذكاء الاصطناعي.

مجلس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر الدكتور حسام شاكر المنسق الإعلامي لجامعة الأزهر

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