قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة المعاشات.. طريقة معرفة القيمة الجديدة قبل الصرف
انتشال 5 جـ ثث من موقع انهيار حفرة تنقيب عن الآثار بجبل القوصية في أسيوط
طفرة غير مسبوقة.. خبير يكشف كيف غيّرت الدولة خريطة الإسكان في مصر منذ 2014
جيش الاحتلال يسقط منشورات على جنوب لبنان ويطالب السكان بالابتعاد
تردد القنوات المجانيه لاذاعه مباراة مصر وايران في كأس العالم
وجه رسائل دعم لفضل شاكر.. وائل جسار يحيي حفلا ساهرا في القاهرة
حكم قضاء الصلوات الفائتة لسنين طويلة.. الإفتاء توضح
تصريح استفزازي.. بن غفير: سأصبح أصلع إذا قصصت شعرة مقابل هدم منزل فلسطيني
11 مليون دولار مكافأة التأهل لدور الـ32 بكأس العالم 2026
المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تدخل مرحلة حاسمة.. تمديد جديد وسط خلافات حول الانسحاب ووقف التصعيد
هل يطرق "الحر الكبير" أبواب مصر؟.. القصة الكاملة وراء موجة الصيف والقبة الحرارية
المعاشات وألبان الأطفال وأسعار الإنترنت.. طلبات إحاطة أمام البرلمان الأسبوع المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب الأزهر: المجتمع الذي يسكت عن وجود الطبقية يكتب شهادة وفاته بيده

الدكتور محمود الهواري
الدكتور محمود الهواري
محمد شحتة

أكد الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن الطبقية تعد من أخطر الأمراض الاجتماعية التي تهدد استقرار المجتمعات وتماسكها، لذلك فإن الأوطان المتحضرة والشعوب الراقية يجب أن تلغي من قاموسها كل ما يتعلق بالطبقية، لأنها تمثل ميراثا جاهليا جاء الإسلام ليقضي عليه ويهدم أسسه.

وأوضح الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية خلال خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر أن الطبقية تعني انقسام المجتمع إلى فئات يستعلي بعضها على بعض وفق معايير مادية بحتة، مثل الغنى والفقر، والشهرة والخمول، والنفوذ والسلطة، لافتًا إلى أن بعض السلوكيات التي ظهرت خلال الفترة الماضية تعكس وجود هذه النزعة لدى بعض الأفراد، والقرآن الكريم واجه هذه التصورات منذ بدايات الدعوة الإسلامية، قال تعالى:﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ}، كما قال تعالى:﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ}، والإسلام جعل ميزان التفاضل بين الناس التقوى وحدها.

الإسلام ليس مجرد شعائر

وبين الدكتور محمود الهواري، أن الإسلام لم يكن مجرد عبادات وشعائر، وإنما أحدث ثورة تشريعية واجتماعية ألغت كل أشكال التمييز، ورسّخ وحدة الأصل الإنساني، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وأن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى".

وأضاف الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن الإسلام جرم كل أشكال التمييز المبنية على التصورات المادية، ورسخ المساواة في العبادات وأمام القضاء، وهو ما تجلى في موقف النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المرأة المخزومية، وقوله: "وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، وموقفه صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر رضي الله عنه عندما عير بلالا بأمه، فقال له: "إنك امرؤ فيك جاهلية" لذلك نجد أن الإسلام واجه كل صور العنصرية والتمييز بحزم.

وحذر خطيب الجامع الأزهر من الآثار الخطيرة للطبقية، لأن المجتمع الذي يسكت عن وجود الطبقية في نفوس أبنائه مجتمع يكتب شهادة وفاته بيده، ومجتمع يسعى مسرعا إلى هلاكه لأن من نتائجها ضياع الألفة بين أبناء المجتمع، وانتشار الجرائم والفساد الأخلاقي، وقتل الإبداع والكفاءة بسبب تقديم الانتماءات والمكانة الاجتماعية على معيار الجدارة، مشيرا إلى أن الإسلام يقر بالتفاوت الطبيعي بين الناس في الأرزاق والقدرات، لكنه يرفض الاستعلاء والطغيان والغرور الناتج عن المال أو المنصب، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ}، كما أن مواجهة الطبقية تكون من خلال الرقابة الربانية، وسيادة القانون، والنظر إلى الكفاءات.

الأزهر الجامع الأزهر خطبة الجمعة صلاة الجمعة الطبقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

مرتبات شهر يوليو 2026

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 ومفاجأة العام المالي

موجة حرارية

موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

البنك الأهلي

شهادة جديدة بـ 19.5%.. تفاصيل قرار البنك الأهلي برفع الشهادات البلاتينية

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

الاهلي

العمايرة: الأهلي لا يحق له شكوى الزمالك.. ويشارك بدوري أبطال أفريقيا في هذه الحالة

معاشات

15 % زيادة جديدة فى المعاشات.. احسب هتقبض كام؟

ترشيحاتنا

طريقة عمل العاشوراء

3 وصفات مميزة.. طريقة عمل العاشورا المصرية

تحديث بطاقة التموين

كيفية تحديث بطاقة التموين أونلاين.. الأوراق والشروط

استخراج قيد عائلي اونلاين

الرسوم 65 جنيها.. خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين

بالصور

3 مواهب عربية تنضم لأكاديمية الأوسكار لأول مرة

الأوسكار
الأوسكار
الأوسكار

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد