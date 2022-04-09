فيفي عبده تتصدر الترند لليوم الثاني بدورها في مسلسل شغل عالي

تصدر اسم الفنانة فيفي عبده الترند الأول عبر “تويتر” لليوم الثاني على التوالي ، للإشادة بدورها في مسلسل “شغل عالي”.

وعلقت فيفي عبده عبر انستجرام قائلة : الحمد لله مسلسل #شغل عالي تريند تاني النهارده بنحبكم و شكراً علي كل الكلام الحلو اللي كتبتوه عننا شغل عالي .

وتعود الفنانة فيفى عبده الى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين وذلك من خلال مسلسل “شغال عالى”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها الفنانة شيرين رضا ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما فى رمضان فى ظل المنافسة الشرسة التى يشهدها الموسم الجديد.

أبطال مسلسل شغل عالى

ويشارك فى بطولة مسلسل “شغل عالى” بجانب الفنانة فيفى عبده وشيرين رضا كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

فيفى عبده وشيرين رضا

قصة مسلسل شغل عالى

وتدور أحداث مسلسل “شغل عالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيد لشخصة شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.

وخلال تسلسل الأحداث يخططان الصديقتان دائمًا للانتقام من الرجال، من خلال خوض عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الرجال، كنوع من الانتقام.