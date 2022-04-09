صحف الكويت: مصر تستعد لإنشاء خط سكك حديدية جديد يربطها بالسودان.. وروسيا تؤكد: العمليات العسكرية في أوكرانيا تنتهي قريبا.. عمار الحكيم يطرح مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في العراق

رشاد العليمي يعد اليمنيين بإحلال السلام ومكافحة النزاعات الطائفية

الإمارات والبحرين تدينان هجوم تل أبيب

خارجية تونس: الانتخابات ستجرى في موعدها والديمقراطية محسومة

العراق.. عمار الحكيم يطرح مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد

رئيس الوزراء الباكستاني يقبل حُكم محكمة أمرت بالتصويت على عزله

روسيا تطرد 45 دبلوماسيًا بولنديًا واثنين من بلغاريا

روسيا: العملية العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي قريبًا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن مصر والكويت وقعتا اتفاقية منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي "2.5 مليون دولار" للمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع إنشاء خط سكة حديد بين مصر والسودان.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن دولتا الإمارات والبحرين أدانتا الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة أمس الخميس في تل أبيب، وأسفر عن مقتل عدد من الإسرائيليين وجرح آخرين، حيث قالت الخارجية البحرينية إنها تؤكد "موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف مهما كانت دوافعه ومبرراته".

في حين قدمت سفارة دولة الإمارات في إسرائيل، عبر حسابها على تويتر، التعازي لأسر الضحايا، مستنكرة الهجوم وواصفة إياه بالإرهابي.

ونقلت "الراي" عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قوله في خطاب موجه إلى الشعب اليمني، التزام المجلس الكامل بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق الرياض.

وقال العليمي إن "مجلس القيادة الرئاسي يعاهد الله، ويعاهد الشعب اليمني، أن يكون محافظًا على الدستور، والثوابت الوطنية"، مشددًا التزامه التام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق الرياض، (ومضامين مخرجات المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

وأفادت "الجريدة" بأن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أكد أن الإستحقاقات الانتخابية القادمة ستجرى في موعدها المحدّد، بعد إجراء حوار وطني وتنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم، مضيفًا أن "الديمقراطية في تونس مسألة محسومة وأن الإستحقاقات السياسية المقبلة التي أعلن عنها رئيس الدولة تمثل كل منها محطة نحو تكريس نظام ديمقراطي سليم ومستدام يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويضمن حقوقه وحرياته".

وقالت "القبس" إن رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، أعلن عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، بمشاركة جميع القوى السياسية.

دوليًا، ذكرت "الوطن" أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان أعلن أنه قبل حكم المحكمة العليا في البلاد، التي أمرت البرلمان بالمضي قدما في تصويت لحجب الثقة عنه، معربًا عن خيبة الأمل لكنه وافق في نهاية المطاف على قرار المحكمة، بعد أن عرقل التصويت وحل البرلمان الأسبوع الماضي.

وأشارت "الراي" إلى أن روسيا، أعلنت أمس الجمعة طرد 45 دبلوماسيًا بولنديًا ردًا على تدابير مماثلة اتخذتها وارسو في نهاية مارس الماضي. وقالت أيضًا أنها ستطرد اثنين من الدبلوماسيين البلغاريين من موسكو رداً على طرد بلغاريا دبلوماسيين روسيين من صوفيا في وقت سابق من مارس.

وأفادت "الأنباء" بأن الكرملين أعلن أن العمليات العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي "في المستقبل القريب"، نظراً لأن "أهدافها تتحقق" بفضل "الجهد" الذي يبذله الجيش الروسي والمفاوضون الروس.