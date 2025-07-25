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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان عن عمر يناهز 71 عاما

هالك هوجان
هالك هوجان
كريم ناصر

توفى أسطورة المصارعة هالم هوجان عن عمر ناهز 71 عامًا بعد إصابته بأزمة قلبية فى منزله بعد دخوله المستشفى قبل أسابيع قليلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وأكدت صحيفة "ذا صن" أنه تم العثور على هوجان، المولود باسم تيري جين بوليا، ميتًا في منزله في كليرواتر بولاية فلوريدا صباح يوم الخميس.

واستجاب رجال الإنقاذ للمنزل بعد تلقي مكالمة حول "سكتة قلبية"، وذكرت التقارير أن سيارات المسعفين ودوريات الشرطة كانت متوقفة خارج منزل هوجان صباح يوم الخميس.

ويعد المصارع الأمريكى هالك هوجان من أشهر نجوم المصارعة الحرة الاستعراضية على مر تاريخها، حيث وصل إلى قمة الشهرة والثراء، واستغل هوجان بنيته العضلية الضخمة، حيث كان طوله يناهز المترين، واحترف المصارعة الحرة عام 1978 وعمره 25 عاما، وبعدها بعامين انضم إلى اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي" (WWE)، ليبلغ خلال سنوات قليلة أوج الشهرة الرياضية.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل وفاة اسطورة المصارعة هالك هوجان … 

وفاة هوجان هوجان وفاة هالك هوجان اسطورة المصارعة

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