آدم مات.. قصة واقعة طفل الجت سكي بالساحل الشمالي

أثبتت نتيجة تقرير مصلحة الطب الشرعي المتعلق بإجراء تحليل المواد المخدرة للمتهمة المتسببة في واقعة "طفل الجت سكي"، أنها سلبية.

وقال إبراهيم دراز محام أسرة الطفل: أنه بصفتي وكيلا عن أسرة الطفل المجني عليه والمدعي بالحق المدني في القضية رقم ۲۳۳٦ لسنة ۲۰۲٥ جنح العلمين، بشأن حادث الوفاة المؤلم الذي وقع نتيجة اصطدام المتهمة مريم.أ أثناء قيادتها مركبة مائية (جيت سكي بأحد شواطئ الساحل الشمالي حيث صدمت المتوفي إلى رحمة مولاه آدم وأصابت ثلاثة أطفال آخرين إحداهم بحالة حرجة وتعذر على النيابة العامة إستجوابها حتى تاريخه.

وأضاف "دراز" في تظلمه للنائب العام، أنه صدر مؤخرا تقرير مصلحة الطب الشرعي المتعلق بإجراء تحليل المواد المخدرة للمتهمة والذي جاءت نتيجته سلبية، إلا أن هذه النتيجة، في ضوء ظروف الواقعة والملابسات المحيطة بها، لا تعكس بدقة الحالة الحقيقية للمتهمة وقت ارتكاب الحادث على نحو يثير لدينا ذوي المجني عليه شكا جديا في مدى دقة و سلامة تلك النتيجة وذلك إستنادا إلى مؤشرات موضوعية وهو ما يدعونا إلى التقدم بهذا التظلم لعدة أسباب وجيهة.

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